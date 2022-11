Stiri pe aceeasi tema

- Romania se bazeaza in proportie de 20% pe productia de energie electrica pe paza de combustibili fosili si nu este nicio problema pentru asigurarea continuitatii in furnizarea carbunelui necesar, a declarat, vineri, Dan Dragos Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei. Fii la curent…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a sesizat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la neconstitutionalitatea celor acte normative din pachetul intitulat „Legile justitiei”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O femeie in varsta de 85 de ani care s-a ratacit in drum spre casa a fost salvata de apelul unui operator al unui call-center de la o telefonie mobila. Angajatul a sunat-o pe femeie sa ii faca o oferta pentru un abonament, insa femeia i-a spus ca s-a ratacit. Operatorul a sunat rapid la 112 pentru a-i…

- Decizia Curții de Apel Pitești este definitiva, judecatorii au menționat, miercuri, ca Sfinxul și Babele din Bucegi, unele dintre mai cunoscute monumente naturale ale Romaniei, se afla pe teritoriul județului Dambovița.Județele Prahova și Dambovița s-au disputat in instanța, timp de 7 ani, proprietatea…

- Cantarețul Dorian Popa a primit o factura de peste 8.500 de lei la energie electrica. La fel ca filosoful Mihai Șora sau actorul Marius Manole, Popa a ramas stupefiat cand a vazut cat are de plata. Acesta le-a transmis fanilor sai ca știa el de ce nu a plecat in concediu. Daca in cazul lui Șora …

- O familie din Sibiel a trait un șoc atunci cand a vazut factura la curent in valoare de 33.000 de lei. Oamenii au crezut ca nu vad bine și spun ca se vad nevoiți sa faca un imprumut bancar pentru a putea achita suma exorbitanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Asistam la un festival al bataii de joc fața de cetațeni și firme,declara la RFI președintele USR, Catalin Drula, care comenteaza amendarea OUG pe energie de catre coaliție, la doar doua saptamani de la aprobarea ei in Guvern: „E ca acel banc celebru cu rabinul”. OUG ce reglementeaza schema de plafonare…

- Viceprimarul Sebastian Rusu și consilierul local Adrian Codreanu au verificat pe teren cum decurg lucrarile de branșament efectuate de Electrica, asfaltarile care se fac in zona, dar și sa discute cu oamenii pentru a afla alte probleme ale cartierului. Rusu spune ca lucrarile pe care Electrica le presteaza…