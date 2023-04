Stiri pe aceeasi tema

- Vitali Votanovski, activistul rus care a documentat și scos la iveala numarul mare de mercenari Wagner care au murit in razboiul din Ucraina prin monitorizarea cimitirelor, a fugit in Armania pe 4 aprilie, dupa ce a primit numeroase amenintari cu moartea, relateaza BBC . El a fost arestat inca din prima…

- Trupele rusesti vor avea ”drum deschis” pentru a cuceri orase cheie din estul Ucrainei, daca vor prelua controlul asupra Bahmut, a avertizat presedintele Ucrainei, cVolodimir Zelenski, intr-un interviu acordat CNN , in timp ce si-a aparat decizia de a mentine fortele armate ucrainene in orasul asediat.…

- Un cimitir de curand descoperit, care este situat pe un camp din sudul Rusiei, este plin de morminte ale pușcariașilor care au fost recrutați sa lupte pentru gruparea paramilitara rusa Wagner. Printre deținuți se numara asasini platiți și alcoolici din Rusia, Ucraina și Moldova.

- Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franta inca din 2015, spune ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident, nemultumiti de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti de informatii se numara…

- Dizidentul rus care a fugit in Franta inca din 2015, Vladimir Osecikin, susține ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident. Apropiații lui Vladamir Putin sunt nemultumiti de razboiul din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti…

- Andrei Medvedev, in varsta de 26 de ani, a trecut granița dintre Rusia și Norvegia in noaptea de 12 spre 13 ianuarie și a cerut azil in țara nordica. El a fost arestat pe baza unei legi privind imigrația, a anunțat poliția norvegiana luni, 23 ianuarie, relateaza AFP, citata ade Agerpres . ”Persoana…