Stiri pe aceeasi tema

- Iata un top cu cele mai sensibile zodii care se intorc dupa desparțire la fostul iubit sau la fosta iubita. Lor le este cel mai greu sa se desprinda dintr-o relație, chiar daca nu au fost prea fericite. In opoziție cu ele, afla și care sunt cele trei zodii care nu se vor intoarce niciodata la fosta…

- Andra Voloș nu s-a mai putut abține și a rabufnit pe rețelele de socializare, unde este urmarita de o comunitate foarte mare. Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a ținut sa ii puna la punct pe cei care o critica, dar și pe cei care o urmaresc doar pentru a-i face rau. Iata ce mesaj dur le-a transmis!

- A trecut aproximativ o saptamana de cand Andra Voloș a fost pe mainile medicilor esteticieni pentru operația de liposucție, insa acum nu se simte deloc bine. Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu are probleme de sanatate, dovada fiind chiar pozele postate recent pe pagina ei de Instagram.

- Enzo, fostul concurent de la „Chefi la cuțite”, și Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefanescu, au avut o relație de cateva luni. Artistul s-ar fi impacat cu mama copilului sau, iar Enzo nu vrea sa intervina intre ei. Andrei Ștefanescu și Antonia anunțau ca divorțeaza in urma cu aproximativ un an,…

- Dupa o cariera de 21 de ani in presa, Emma Zeicescu a plecat de la Gandul.ro. Aceasta a facut trecerea de la presa la comunicare, devenind noul director al unei mari companii din Romania. Fosta jurnalista de la Romania TV, TVR și Gandul preaia poziția ocupata de Dragoș Bucurenci, incepand din 2019.…

- Deși mulți au remarcat faptul ca e cat se poate de vocal cand vine vorba de politica, și ca ține permanent legatura cu simpatizanții AUR, pe Facebook, co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, e foarte discret referitor la viața personala. Recent, insa, a „dat din casa”, dezvaluind…

- Kanye West a facut o schimbare neașteptata la inceput de an. Rapperul a fost surprins in compania actriței Julia Fox și pare ca este mai decis ca niciodata sa-și gaseasca o noua iubita. Astfel ca a renunțat sa mai faca pași spre o noua impacare cu fosta lui soție, Kim Kardashian.

- Un polițist, in varsta de 26 de ani, a fost gasit spazurat in curtea liceului din Fierbinți. Din primele informații, tanarul a decis sa-și ia viața dupa o decepție sentimentala, informeaza Observatornews . „La data de 25 noiembrie a.c., in jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fierbinți…