- Pompierii din Franta au anuntat marti ca au vaccinat peste 200.000 de persoane anti-COVID-19 in doar doua zile, sambata si duminica trecuta, in cadrul primului weekend in care aceasta categorie profesionala a participat la campania nationala de imunizare impotriva noului coronavirus, informeaza agerpres…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz a anuntat ca a decis reziliera a doua contracte care vizau realizarea studiilor si proiectelor pentru bazele sportive din Calea Buziasului si Calea Sagului. Unul dintre contracte, cel al bazei sportive din Calea Buziasului a fost atribuit firmei Rheinbrucke SRL in…

- Vreme de doi ani, Gulbahar Haitiwaji a indurat foamea, abuzurile și torturile in așa-zisele tabere de reeducare ale autoritaților chineze doar pentru ca face parte din minoritatea etnica a uigurilor din provincia Xinjiang, numita și Turkistanul de Est. Haitiwaji a rememorat toate ororile prin care a…

- Seful statului, Maia Sandu, efectueaza o vizita oficiala in Franta. Ea se va afla la Paris pina miine, iar astazi va avea o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron. De asemenea, Maia Sandu va avea discutii cu mai multi oficiali de rang inalt printre care: presedintele Senatului francez,…

- Guvernul francez a promis miercuri sa deschida mai multe sute de centre de vaccinare in saptamanile care vor urma dupa ce a fost criticat pentru debutul lent al campaniei nationale de vaccinare, informeaza DPA. Totodata, numarul spitalelor care ofera vaccinari s-a triplat, a spus purtatorul de cuvant…

- Presedintele Emmanuel Macron se afla in izolare de joi, la resedinta oficiala La Lanterne de la Versailles, in apropiere de Paris, din cauza testarii pozitive la noul coronavirus.Citește și Președintele Emmanuel Macron, testat pozitiv la noul coronavirus. Și premierul Jean Castex a intrat in autoizolareLudovic…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, depistat joi cu COVID-19, prezinta sambata 'o stare de sanatate stabila' in raport cu ziua precedenta, iar rezultatele examenelor clinice si paraclinice 's-au dovedit linistitoare', a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat, informeaza AFP. Presedintele,…

- Secretarul General al ONU a cerut tuturor tarilor sa declare urgenta climatica. Antonio Guterres a vorbit la un summit virtual, in cadrul celei de-a cincea aniversari a acordului climatic de la Paris. Peste 70 de lideri mondiali urmeaza sa vorbeasca la reuniunea organizata de Marea Britanie, ONU si…