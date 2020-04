Mi-a luat cativa ani sa gasesc terenul potrivit pentru a crea un astfel de loc #Interviu Camping Fain

O viata in aer liber este tot ceea ce ne dorim in aceste zile de izolare, insa cati dintre noi am fi dispusi sa ne schimbam viata cu totul pentru a transforma acest vis intr-un proiect concret?



George Alistar a avut acest vis cu mult inainte ca lumea intreaga sa se inchida in case.



Inspirat de calatoriile sale si de dorinta unui trai mai linistit impreuna cu familia, el a creat proiectul "Camping Fain", in Lunca Bradului din Mures, pentru a-si gasi echilibrul in viata sa de corporatist.



Ce inseamna un camping fain in viziunea lui? Inseamna corturi cu paturi, dusuri…