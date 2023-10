Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca in vremea de demult, cand fanarioții greci taiau și spanzurau in țara noastra, mulți barbați impovarați de greutați urmau drumul codrului. Aceștia erau haiducii. Prin parțile noastre ar fi fost haiducul Radu lui Anghel, de peste dealul de rasarit. El se refugia in padurile din zona noastra…

- Sixto Diaz Rodriguez, care a devenit celebru la nivel internațional dupa ce a fost subiectul documentarului "Searching for Sugar Man", premiat cu Oscar, a murit.Muzicianul din Detroit se afla intr-o stare de sanatate precara, fiica sa, Regan, confirmand decesul la doar cateva saptamani dupa ce a…

- O fetita de doar un an si doua luni din Statele Unite a murit dupa ce bunica ei a uitat-o in masina, in soare. Femeia a avut impresia ca a dus-o la cresa si a plecat linistita la serviciu. Opt ore mai tarziu si-a gasit nepoata fara suflare pe bancheta din spate. De la inceputul anului, 15 copii si-au…

