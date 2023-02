Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a marturisit ca a ajuns de urgența la un spital din Brașov! Din ce motiv a avut nevoie vedeta de ingrijirile medicilor, dar și cum se simte in prezent. Ce interdicție a primit soția lui Dinu Maxer din partea specialiștilor.

- Deși este fiica unui fost premier al Romaniei, Oana Roman marturisește ca a refuzat propunerile pe care le-a primit de-a lungul anilor referitoare la intrarea ei in politica. Vedeta susține ca nu este potrivita pentru un astfel de domeniu și explica de ce in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show.

- Mihaela Moise și soțul ei au impreuna o fiica pe nume Katia. Nu de puține ori, vedeta a fost intrebata daca și-ar dori sa devina mama pentru a doua oara. In aceasta seara, la Xtra Night Show, vedeta a marturisit ca s-a gandit la posibilitatea de a adopta un copil, dar soțul vedetei este reticent.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Brigitte Pastrama a dezvaluit faptul ca s-a confruntat cu probleme grave de sanatate. Vedeta a avut inceput de diabet, iar asta a facut-o sa slabeasca foarte tare. Iata ce a pațit bruneta, dar și cum se simte in aceste momente, dupa ce a trecut prin momente foarte…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Oana Bran a marturisit ca a avut parte de o vacanța de coșmar. Miss Caracal a povestit totul despre experiența nefericta pe care a avut-o in vacanța din Italia, unde a fost cu o prietena buna. Iata ce marturisiri a facut vedeta in emisiunea de pe Antena Stars!