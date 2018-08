Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat in Guvern sau la nivel politic si este putin probabil sa se intample in acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ministrul arata ca declarațiile sale, deși foarte…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat in Guvern sau la nivel politic si este putin probabil sa se intample in acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ministrul arata ca declarațiile sale,…

- Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – ,,Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii’’, Prioritatea de investiții 2.1 – ,,Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor…

- Ministerul polonez al Apararii Naționale (MAN) incepe in SUA negocierile in problema achiziționarii ansamblului de rachete cu raza lunga pentru Forțele Terestre ale RP. Obiectivul este ansamblul HIMARS produs de Lockheed Martin. Aceasta arma cu aria de circa 300 km va fi raspunsul polonez la rachetele…

- ARAD. Calificarea forței de munca este una dintre problemele mediului de afaceri, iar Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad a reușit sa obțina finanțarea europeana pentru un proiect care presupune specializare și calificare atat pentru angajatori, cat și pentru angajați. „Romania profesionala…

- O serie de proiecte energetice, precum centrala pe gaze de la Iernut pe care o face Romgaz, impreuna cu contractele castigate pe pietele externe, au generat cresteri record pentru businessurile antreprenoriale din sectorul energetic. Printre companiile care au bene­ficiat de crestere se…

- In 2016, Airbus a inaugurat la Ghimbav o fabrica de elicoptere in care a investit mai bine de 100 de milioane de euro. Gigantul francez s-a cuplat cu producatorul roman IAR, sub titulatura Eurocopter și a primit promisiunea din partea Statului ca va avea comenzi consistente. In prima instanța…

- Iancu Guda, CFA, director general Coface Credit Management Services, a fost reales la conducerea Asociatiei Analistilor Financiar Bancari din Romania pentru un mandat de 2 ani, pana in 2020. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence…