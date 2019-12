Majorarea accizei la tigarete, eliminarea mecanismului platii defalcate a TVA, interzicerea cumulului pensiei cu salariul in institutiile publice si asigurarea a 2% din PIB pentru Aparare se numara printre masurile avute in vedere de Ministerul Finantelor Publice la estimarea veniturilor si cheltuielilor bugetare pentru perioada 2020-2022, informeaza Mediafax. Astfel, conform Expunerii de motive la proiectul The post MFP, venituri și cheltuieli estimate pentru 2020-2022. Masuri din program: scumpirea țigarilor, interzicerea cumulului pensiei cu salariul appeared first on Știri online, ultimele…