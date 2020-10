MFP suspendă sancţiunile pentru neconectarea caselor de marcat la sistemul informatic al ANAF Ministerul Finantelor Publice propune suspendarea sanctiunilor pentru firmele care nu au au conectat casele de marcat la sistemul informatic al ANAF, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat vineri. "La aceasta data, se inregistreaza un decalaj de circa 3 luni fata de calendarul care vizeaza conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF; operatorii economici din categoria marilor contribuabili care aveau obligatia sa asigure conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF risca incepand cu data de 1 octombrie 2020 aplicarea de sanctiuni drastice fara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Ministerul Finantelor Publice propune suspendarea cu trei luni a amenzilor pentru firmele care nu au au conectat casele de marcat la sistemul informatic al ANAF pana la data de 30 de septembrie, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat vineri, transmite Agerpres.

