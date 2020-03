MFP: Loteria bonurilor fiscale continuă duminică cu o nouă extragere Ministerul Finantelor Publice (MFP) organizeaza duminica, 22 martie, o noua extragere a bonurilor fiscale, la care participa bonurile emise in perioada 1 - 29 februarie 2020, conform unui comunicat al institutiei remis AGERPRES. Fondul de premiere este in continuare neschimbat, respectiv 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Potrivit MFP, selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica va fi organizata prima etapa, care va consta din extragerea bilelor care vor determina ziua emiterii si valoarea bonurilor castigatoare. Inregistrarea extragerii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Obligatiile fiscale scadente si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta nu vor fi considerate obligatii fiscale restante iar pentru acestea nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, precizeaza Ministerul Finantelor Publice, anunța AGERPRES. MFP…

- Ministerul Finanțelor renunța la propunerea de amanare a depunerii declarațiilor fiscale. Ele trebuie depuse pana in 25 martie. Declarațiile fiscale trebuie depuse pana la 25 martie, a transmis Ministerul Finanțelor Publice care a decis sa renunțe la propunerea de amanarea a depunerii acestor documente…

- Ministerul Finantelor Publice anunta ca Ordonanta 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza sustinerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial. Actul normativ prevede ca nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi…

- Ordonantele de urgenta care cuprind masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au fost publicate, sambata, in Monitorul Oficial. Astfel, a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta…

- ​Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au stabilit sa nu calculeze dobânzi și penalitãți de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a ordonanței de urgențã și neachitate pânã la 30 de zile…

- Loteria bonurilor fiscale se va desfasura si in acest an, iar ministrul Finantelor, Florin Citu, a emis deja ordinul pentru stabilirea plafoanelor si calendarul extragerilor din 2020. „Prin proiectul de ordin se stabileste fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale, aferente…

- Fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale, aferente anului 2020, va fi stabilit la 14 milioane de lei, potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul Finantelor, scrie Agerpres."Prin proiectul de ordin se stabileste fondul anual de premiere pentru extragerile…

- Bonurile fiscale in valoare de 811 lei, emise in data de 30 decembrie 2019, au iesit castigatoare la extragerea Loteriei de duminica, 19 ianuarie 2020, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Daca numarul…