Obligatiile fiscale scadente si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta nu vor fi considerate obligatii fiscale restante iar pentru acestea nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, precizeaza Ministerul Finantelor Publice. Potrivit unui comunicat al MFP remis sambata AGERPRES, aceste masuri sunt valabile incepand cu data intrarii in vigoare a OUG 29/2020, aprobata miercuri de Executiv pentru sustinerea mediului de afaceri in contextul pandemiei de Coronavirus si publicata sambata in Monitorul Oficial. De asemenea, se suspenda sau nu incep…