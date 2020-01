MFP: Deficitul in 2019 s-a deteriorat din cauza majorarii programate a unor cheltuieli fara acoperire

Stiri pe aceeasi tema

- România a înregistrat un deficit bugetar de 4,6% din PIB, în 2019, conform execuției preliminare prezentate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Practic, este cu 0,2 puncte procentuale peste cel preconizat prin rectificarea bugetara de anul trecut. Este cel mai mare deficit bugetar…

- Tinta de deficit bugetar pentru acest an a fost majorata de la 2,76% din PIB la 4,4% Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,56% din produsul intern brut dupa primele 11 luni din acest an, de la 2,8% din PIB la 10 luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice. In…

- Cum se impart banii pentru miniștrii Cabinetului Orban! De unde se taie (Proiect Buget 2020)Noua ministere vor primi in 2020 credite bugetare mai mari comparativ cu cele din 2019, in timp ce pentru sapte acestea vor fi mai reduse, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2020 publicat…

- Noua ministere vor primi in 2020 credite bugetare mai mari comparativ cu cele din 2019, in timp ce pentru sapte acestea vor fi mai reduse, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2020 publicat de Ministerul Finantelor Publice. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe are prevazute…

- Așa cum ne așteptam cu toții, urmeaza o rectificare bugetara, una negativa. Dupa cum au tot avertizat specialiștii in finanțe, bugetul pe anul in curs a fost realizat cu ținte nerealiste, iar indicatorii economici, ca și realitatea, le-au validat avertismentele. Iata ca acum suntem in momentul in care…

- Fața de o creștere economica de 5,5% avuta in vedere de guvernul PSD la prima rectificare Guvernul Orban estimeaza o creștere economica de 4%, pentru acest an, și o creștere a PIB-ului nominal de la 1031,0 miliarde lei, cat s-a avut in vedere la prima rectificare bugetara, la 1040,8 miliarde lei, reiese…

- Autoritațile estimeaza o creștere economica de 4%, pentru acest an, și o creștere a PIB-ului nominal de la 1031,0 miliarde lei, cât s-a avut în vedere la prima rectificare bugetara, la 1040,8 miliarde lei, reiese din proiectul de rectificare publicate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).„Conform…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat raportul pe cel de-al treilea trimestru din punct de vedere bugetului. Totul poate fi rezumat într-un cuvânt: nerealizare. Acesta este spus chiar în concluzii.“Din analiza execuției bugetare pe trimestrul al III-lea al anului…