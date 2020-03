Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, a transmis Ministerul Finantelor Publice. In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51% din PIB. “Comparativ cu deficitul The post MFP: Deficit bugetar de peste 8 mld. lei in primele doua luni ale anului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .