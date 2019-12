Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB in acest an, in conditiile incetinirii cresterii economice si a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marti…

- Deficitul bugetar estimat pe anul 2019 reprezinta 4,3% din PIB, potrivit proiectului de act normativ publicat de Ministerul Finanțelor Publice. Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu suma de 18.356,9 milioane lei, din care 10.488,2 milioane lei influențe ale veniturilor…

