- Amana de mult timp anunțul mult așteptat, deși a declarat ca va lua o decizie dupa Paști. Președintele Klaus Iohannis va anunța saptamana viitoare daca o revoca sau nu din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța...

- ​Marți, comisia de buget din Camera Deputaților va decide soarta plafonarii dobanzilor. O viitoare lege necesara, daca s-ar discuta transparent cu actorii din piața. Principalii actori nu se opun ideii de plafonare, dar solicita o abordare economica a nivelulului plafonului. Dupa ce proiectul de lege…

- Curtea Constitutionala a României ar putea pronunta marti o decizie în cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a plecat in aceasta dimineața spre Qatar pentru a participa la turneul din Qatar. La plecarea din București, Simona Halep a vorbit despre accidentarea la glezna, suferita la Australian Open, și despre decizia de a semna cu Nike. "Voi decide la Doha daca pot juca. Mai intai…

- Tudorel Toader a spus ca nu i-a informat nici pe membrii coalitiei guvernamentale in acest sens. "In momentul in care voi face public, va voi anunta. Pasii inainte se vad sau nu se vad. Deci, in momentul in care voi decide sa fac publica hotararea luata, v-am asigurat ca va voi anunta. In…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu afirma ca Romania se afla in criza, iar Ministerul Finantelor Publice pregateste echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut mare, "al doilea ca marime" din istoria tarii noastre. "Partenerii nostri strategici au dat verdictul. Romania este in…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramanerea sa in noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, insa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue. Liviu Pop a afirmat ca nu este in Guvern "pe persoana fizica", ci a fost…