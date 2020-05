Stiri pe aceeasi tema

- Senatul se reuneste, marti, in sedinta de plen, pe ordinea de zi fiind inclusa o propunere legislativa, initiata de parlamentari UDMR, care prevede ca ajutoarele de urgenta pot fi acordate de Guvern si/sau autoritatile locale persoanelor sau familiilor care se afla in stare de necesitate si au risc…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, vorbeste intr-o postare pe pagina sa de socializare despre "un mega fake-news lansat de la cel mai inalt nivel al statului roman", referindu-se la faptul ca Iohannis i-ar fi mintit pe romani pentru a-si salva "guvernul sau".

- Sondajul arata faptul ca 85% dintre suporterii romani cred in șansele de calificare ale „tricolorilor” la turneul final, in urma meciurilor de baraj cu Islanda și Ungaria/Bulgaria. Sondajul menționat mai releva urmatoarele: 64% dintre romani considera ca situația generata de pandemia Covid-19 va influența…

- Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), au anuntat marti ca au intreprins o serie de masuri in vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar si pentru sustinerea conformarii voluntare, in contextul instituirii starii de urgenta, astfel ca nu se…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul zilei de astazi a fost facilitata revenirea in țara a 56 de cetațeni romani care se aflau in Kuweit, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și ale Ministerului…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca ordonanța 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza susținerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial.

- Cateva mii de romani intorși din strainatate au ramas blocați la granița dintre Austria și Ungaria, motivul fiind masurile luate de Guvernul ungar pentru a opri raspandirea noului coronavirus.

- Primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an, va fi amanat de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Decizia va fi luata in prima sedinta de Guvern, au anuntat ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu…