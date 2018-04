Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a pus in dezbatere publica proiectul privind Normele de aplicare a Codului Fiscal, ce are ca scop clarificarea modificarilor aduse cadrului fiscal, ca urmare a intrarii in vigoare a mai multor acte normative de modificare si completare a Legii nr. 227/2015 privind…

- Un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea Declaratiei 600 a fost postat pentru dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice saptamana trecuta. Proiectul de act normativ aduce o serie de noutati in ceea ce priveste determinarea, declararea si plata impozitelor aferente…

- DECLARAȚIA UNICA. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finantelor…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii rapoartelor privind impactul asupra mediului pentru trei proiecte initiate de Envisan NV Belgia Sucursala Pitesti, avand ca loc de implementare apele teritoriale ale Marii Negre. Executia lucrarilor de dragaj pe platoul…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Se aduc noi modificari formularului care a iscat indelungi controverse in spatiul public. De aceasta data, premierul Dancila a anuntat, la inceptul sedintei de Guvern aflate in plina desfasurare la ora redactarii acestei stiri, ca “Guvernul va introduce astazi, in dezbatere publica, o varianta a Declaratiei…

- Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pregatite in Codul fiscal, privind Declaratia 600, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Guvernul va introduce astazi in dezbatere publica varianta declarației, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie asumate și incluse…

- 'Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…