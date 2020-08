Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 430 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 38 de luni, la un randament mediu de 3,25% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este al doilea imprumut mare in numai doua zile, dupa ce miercuri, Florin Cițu a mai imprumutat 495,1 milioane de euro de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon cu o maturitate reziduala de 40 de luni, la un randament mediu de 0,99% pe an. Valoarea nominala a emisiunii de joi a fost de 400…