- Ordonantele de Urgenta adoptate, saptamana trecuta, cu o zi inainte de motiunea de cenzura, de catre Ministerul Fondurilor Europene, nu se vor mai publica in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, in prima sedinta a Guvernului intrimar, dupa demiterea prin motiune de cenzura, ca…

- "Procedura de angajare a raspunderii a fost o urgenta absoluta, pentru ca tara sa aiba de la 1 ianuarie un buget adoptat. Am ajuns in aceasta situatie exceptionala pentru ca Guvernul Dancila nu a respectat Legea nr.500/2002 privind finantele publice, care obliga Executivul sa construiasca bugetul…

- UDMR ia în calcul sa se adreseze Avocatului Poporului pentru a-i cere sa atace la CCR ordonanta de urgenta referitoare la modificarea sistemului electoral.„O astfel de schimbare de sistem, fara dezbatere, fara logica necesara pentru a construi un sistem, nu se poate accepta. Ramâne…

- Liderul liberalilor, prim-ministrul desemnat Ludovic Orban, a declarat ca luni si marti vor fi transmise la Monitorul Oficial pentru a fi publicate toate ordonantele de urgenta adoptate in ultima sedinta de Guvern. "Trimitem la Monitorul Oficial toate ordonantele de urgenta. Din punctul…

- "Ordonantele vor fi publicate in Monitorul Oficial. (...) Au existat puncte de vedere legate de avizul Consiliului Legislativ. In ceea ce ne priveste, noi am solicitat avizul Consiliului Legislativ, am adoptat ordonantele de urgenta in deplina capacitate de exercitiu si le vom trimite spre Monitorul…

- Premierul demis strica toate ocurile facute ieri, atunci cand in spațiul public au aparut informații conform carora cele 25 de OUG-uri adoptate inaintea demiterii prin moțiune nu vor fi publicate in Monitorul Oficial. Ludovic Orban a afirmat, joi, ca cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate in ședința…

- Ludovic Orban a afirmat, joi, ca cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate in ședința Executivului de marți seara vor fi publicate in Monitorul Oficial, deși exista „voci” care spun contrariul, pentru ca ca Guvernul a fost demis.„Cum sa nu fie publicate? (cele 25 de OUG emise in ședința de…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ.”Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ.…