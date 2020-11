Comisia Europeana a aprobat proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in sase judete din aria de operare a RAJA, informeaza Ministerul Fondurilor Europene printr-un comunicat. "Proiectul, cu o valoare de peste 466 milioane euro, este cel mai mare din sectorul de apa/apa uzata, finantat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare", se mentioneaza in comunicat. Datorita implementarii acestui proiect va fi imbunatatita infrastructura de apa si canalizare in 91 de localitati din 6 judete din aria de operare a RAJA SA (Constanta, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Dambovita,…