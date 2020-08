Programul National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate, va beneficia de fonduri in valoare de 150 de milioane de euro, a anuntat, sambata, Ministerul Fondurilor Europene (MFE), intr-un comunicat de presa transmis catre AGERPRES. “Implementarea Programului de digitalizare dedicat IMM-urilor a fost adoptata in contextul in care studiile Bancii Europene de Investitii, companiile extrem de digitalizate au facut fata mult mai usor crizei cauzate de pandemia COVID-19. Si din acest motiv, este esentiala…