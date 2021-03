Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2021, de 1.249.283, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor.Din totalul celor 801.364 de angajati din administratia publica centrala,…

