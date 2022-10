Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul din industria automotive Hella spune ca angajeaza in cele doua noi centre de dezvoltare, la Oradea si Iasi, specialisti din domenii precum automatica, calculatoare, matematica, electrotehnica si electronica, telecomunicatii si fizica. In total, se vor crea aproximativ 400 de locuri de munca.…

- La un an de la inființare, proiectul de suflet al primarului Bogdan Loghin, „Teatrul Radauți”, continua sa adune aplauze și sa se bucure de succes. Mai nou, teatrul radauțean a fost invitat la Festivalul de Teatru „Aurel Luca”, la Iași. ”A trecut deja un an de cand va anunțam, cu bucurie, ca Radauțiul,…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia, prezent cu spectacolul ”Viața de chibrit” la trei festivaluri internaționale. PROGRAM Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia, prezent cu spectacolul ”Viața de chibrit” la trei festivaluri internaționale. PROGRAM Teatrul de Papuși „Prichindel” este,…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat un cetatean roman pe numele caruia era emis, de catre autoritatile din Austria, un mandat european de arestare. Aseara, in jurul orei 19.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de ieșire din tara un cetatean roman,…

- Incepand de maine, 9 septembrie, caravana „Romanii au Talent” pleaca in țara pentru cel de-al XIII-lea sezon. Prima oprire va fi la Galați. Apoi, din 11 și pana pe 25 septembrie, ajunge in Iași, Cluj, Timișoara, Brașov și ultima oprire in Capitala. Ca și anul trecut, juriul noului sezon va fi format…

- Aproximativ 1.700 de intervenții au avut loc la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii “Marie Curie” din București și in centrele din Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, iar 600 de copii au fost transferați și operați la San Donato, in urma unei colaborari romano-italiene.

- Castelul Huniade din centrul Timișoarei are, in sfarșit, proiectant. Edificiul, ridicat in secolul al XV-lea de Iancu de Hunedoara, pe ruinele vechiului castel construit in timpul domniei lui Carol Robert de Anjou, se afla de multi ani intr-o stare deplorabila.

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu s-a declarat deschis unei discuții cu Primaria generala a Capitalei in privința trasferului coordonarii Metrorex, in condițiile in care nu este de acord cu subvenționarea transportului local de la buget. „Am mai spus acest lucru, de ce nu se plateste de la bugetul…