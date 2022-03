Stiri pe aceeasi tema

- Stima de sine crescuta este unul dintre cele mai importante lucruri in viața oricarei persoane. Pe parcursul vieții, o femeie cu incredere in forțele proprii și cu o imagine de sine pozitiva are șanse mult mai mari de succes in cariera. Deși este atat de cunoscut acest lucru, multe doamne și domnișoare…

- Dupa trei decenii de cantat, Daniela Gyorfi iși dorește o afacere mai sigura decat munca sa. Timpul pe care l-a petrecut intre doua etape de restricții sociale, i-a fost bun sfetnic veteranei scenei pop romanești (53 de ani). Solista a ajuns la concluzia ca, dupa ce mai mult de jumatate din viața sa…

- Mihai Bobonete, cunoscut publicului intreg pentru rolul pe care il interpreteaza in serialul „Las Fierbinți”, a dezvaluit aspecte mai puțin cunosscute despre viața sa. Mihai Bobonete a renunțat la inginerie pentru a-și urma pasiunea pentru actorie. A jucat in diferite producții romanești, insa rolul…

- 26 ianuarie: Ziua internaționala a soțului. Idei de mesaje pentru cel mai bun barbat din viața ta Cu toții știm cand este ziua mamei sau a iubitei. Puțini știu ca exista și o zi internaționala a soțului, pe 26 ianuarie, care se sarbatorește de la mijlocul anilor 80 ai secolului trecut. Dedicata recunoașterii…

- In cautarea vieții pe alte planete, roverul Curiosity al NASA a studiat aproape un deceniu planeta Marte, pentru a determina daca aceasta a fost in trecut un mediu locuibil pentru organismele vii. O noua analiza a probelor de sedimente colectate de rover a dezvaluit prezența carbonului - iar posibila…

- Erhan Alpay, actorul care da viața personajului Akin, din serialul „Fiica ambasadorului”, difuzat de luni pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, a vorbit despre rolul lui din producție turceasca. Actorul in varsta de 36 de ani se poate mandri cu o cariera de peste 15 ani in acest domeniu. Arta a…

- Cariera ei a facut-o sa castige unele dintre cele mai importante premii ale industriei si sa apara in filme de succes precum „Salt”, „Maleficent”, „Girl, Interrupted” si multe altele.

- Eurodeputatul Dragos Pislaru atrage atentia asupra numarului mare de tineri afectati de depresie si spune ca fenomenul are legatura cu impredictibilitatea cu privire la viata profesionala, la viata educationala si la lipsa de socializare.