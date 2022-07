Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Romana din Iasi va fi prezenta la un eveniment de inalta tinuta, „Bucharest Opera Festival". Festivalul se va derula in perioada 24 iunie – 2 iulie pe scena Operei Nationale Bucuresti si va reuni noua teatre de opera si balet din Romania si Republica Moldova. In capitala, Opera ieseana…

- Opera Nationala Romana din Iasi continua sa-si exprime recunostinta fata de marile nume care au scris istorie in teatrul liric iesean si sa le ofere tinerelor talente posibilitatea de a lucra cu acestea. Astfel, institutia va organiza in perioada 18-22 iunie un masterclass sustinut de Mioara Cortez.…

- Opera Nationala Romana din Iasi organizeaza pe 30 mai o gala speciala, dedicata sopranei Adriana Severin. Solista a fost prezenta pe scena teatrului liric iesean timp de 25 de ani, incepand cu 1969, iar apoi s-a dedicat carierei universitare. Adriana Severin a indrumat nume celebre, intre care si renumita…

- Ultimul spectacol al lunii mai propus de Opera Nationala Romana din Iasi, care va avea loc lunea viitoare, este un eveniment special. Acesta va fi dedicat sopranei Adriana Severin, care a activat in teatrul liric iesean incepand cu 1969 si a avut o cariera marcanta. In cei 25 de ani in care a lucrat…

- Opera Nationala Romana din Iasi a pregatit publicului o noua surpriza. Pe 21 si 22 mai este programata o noua premiera, opera „Les pecheurs de perles" de Georges Bizet. Regia este semnata de Victor Zaharia, iar scenografia de Iurie Matei, de la Teatrul National de Opera si Balet „Maria Biesu" din Chisinau. …

- Opera Nationala Romana din Iasi a pregatit o reprezentatie speciala cu ocazia implinirii a 65 de ani de la infiintarea Baletului Operei Iasi. Astfel, pe 29 aprilie, de la ora 18.30, de Ziua Internationala a Dansului, va putea fi urmarit un spectacol special, „Lacul lebedelor", de Piotr Ilici Ceaikovski.…

- Soprana Irina POSHTARIUK din Ucraina va canta in aceasta seara, in cadrul Reqviem-ului de Mozart, alaturi de managerul interimar al Operei Nationale Romane din Iasi, Andrei Fermesanu. Spectacolul va incepe la ora 19 la Ateneul National din Iasi. Managerul, Andrei Fermesanu, a precizat ca Reqviem-ul…

- Celebra soprana Elena Mosuc a ramas in orasul natal, Iasi, si dupa extraordinarul succes avut pe 6 aprilie in cadrul galei sustinute la Opera ieseana cu prilejul aniversarii a 30 de ani de cariera internationala. Castigatoare in 2019 a celui mai important trofeu al operei mondiale, Oscar della lirica,…