Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară, pândită acum şi de Covid – 19 Din pacate insa, vestile despre spital nu sunt deloc bune. Unitatea medicala a devenit un focar de Covid – 19. Vineri, erau confirmate ca infectate 10 cadre medicale. La sfarsitul zilei de duminica, 24 mai, numarul total al celor infectati a ajuns la 34. Atat personal medical, cat si pacienti. Managerul unitatii medicale, Lucian Eva, a declarat pentru Agerpres ca au fost facute aproximativ 360 de teste și ca exista mai multe ipoteze. El a precizat ca 15 cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19 dupa ce au revenit din tura libera, adica dupa 14 zile in care ar fi urmat sa stea izolate.… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

