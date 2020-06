Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara a trecut de perioada de coma, insa starea sa de sanatate ramane in continuare una grava. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi spun ca se afla intr-o stare de semi-constienta, insa nu poate vorbi, nu urmareste cu privirea si are deficit motor. In acest moment se afla internata tot la Anestezie si Terapie Intensiva si va mai ramane spitalizata pana cand starea se va ameliora si nu vor mai exista ri (...)