Mezzosoprana a început programul de recuperare neurologică. Are șanse? Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara nu da niciun semn de recuperare neurologica de cand a fost transportata la Spitalul de Recuperare Iasi. Femeia a fost transferata de la Spitalul de Neurologie la Spitalul de Recuperare in urma cu patru zile, pentru a se recupera dupa ce a cazut pe scarile casei sale din Aroneanu. „Nu face proceduri, ci doar recuperare neurologica. Nu este niciun semn de ameliorare a starii ei. Vom continua recuperarea", ne-a spus un medic din ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

