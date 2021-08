Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul mexican a anuntat luni masuri de protectie pentru o jurnalista si un canal de televiziune, dupa amenintari transmise printr-o inregistrare video de catre un grup armat care se revendica drept unul dintre cele mai puternice carteluri de droguri din Mexic, potrivit AFP. "Guvernul va…

- Autoritatile au luat in seama, se pare, dorinta romanilor ca restrictiile sa se relaxeze si mai mult si au ignorat, de fapt, recomandarile specialistilor, care avertizeaza ca, in acest ritm, varianta Delta a Covid-ului va produce mari ravagii in tara noastra. Iata care sunt cele preconizate de la 1…

- Reprezentanții PSD ataca Guvernul și susțin ca din cele 57 de masuri pentru IMM-uri scrise in programul de guvernare, 55 au fost anulate! Este o sinistra minciuna, mai spun politicienii din...

- Guvernul a adoptat noi masuri de relaxare care intra in vigoare la 1 iulie, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Crește numarul celor care pot participa la evenimentele private, se prelungește programul cluburilor, al restaurantelor și al cafenelelor, crește numarul spectatorilor…

- Guvernul va aproba joi noi masuri de relaxare aplicabile de la 1 iulie, precum redeschiderea targurilor si talciocurilor din tara, cu respectarea normelor de siguranta sanitara."Noi am prezentat deja aceste masuri in Hotararea CNSU, vreau doar sa readuc aminte, pentru ca am fost prin tara si este o…

- Reprezentanții Cartel Alfa protesteaza astazi începând cu ora 11.30 in fata Palatului Cotroceni. Ei vor ca Guvernul sa adopte masuri pentru reducerea discrepanțelor intre salarii și sa respecte hota...

- Se anunta schimbari majore in sistemul de pensii, din 2023. Guvernul si-a asumat, prin planul national de redresare, trimis la Bruxelles, ca majorarile se vor face dupa o formula de calcul clara si predictibila. Cresterea varstei de pensionare pana la 70 de ani va fi voluntara.

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat miercuri, intr-un interviu la Europa FM, ca Guvernul ar urma sa propuna sa se renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate. Ioana Mihaila a declarat ca Romania se afla pe o panta descendenta a valului 3, insa…