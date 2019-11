Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a declarat, duminica, ca 20 de membri ai guvernului si ai parlamentului boliviene au fost primiti in ambasada sa din La Paz si i-a oferit azil si presedintelui demisionar Evo Morales, relateaza DPA si AFP. "Mexicul, in conformitate cu traditia sa de a oferi azil si de neinterventie, a primit 20 de oameni din executivul si legislativul boliviene in resedinta sa oficiala din La Paz si a decis, de asemenea, daca o va solicita, sa-i ofere azil lui Evo Morales", a postat seful diplomatiei mexicane pe Twitter. "Exista o operatiune militara in desfasurare in…