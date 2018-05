Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Institutului electoral national (INE) mexican, Lorenzo Cordoba, a dat asigurari ca nu exista "pana in prezent" nicio ingerinta rusa in procesul electoral de dinainte de alegerile prezidentiale de la 1 iulie, relateaza sambata AFP. "Nu am vazut asa ceva pana in prezent", a…

- Prezent astazi la conferința Insurance Market Trends organizata de FIAR cu temele care vizeaza activitatea de asigurare – reasigurare in contextul noilor reglementari [IDD și GDPR] , Cornel Coca Constantinescu – vicepreședintele ASF a declarat: “Printr-o analiza retrospectiva avand ca moment de referinta…

- Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Vrancea a incheiat procesul de contractare de servicii medicale pentru anul 2018. Potrivit unui comunicat de presa transmis de CAS Vrancea pentru perioada 01.05.2018 – 31.12.2018 au fost incheiate 395 de contracte. „C.A.S. Vrancea a demarat…

- Firmele de asigurari membre ale Uniunii asiguratorilor din Romania (UNSAR) au transmis joi catre HotNews.ro ce demersuri fac la autoritați cu privire la proiectul de lege, inițiat de Ministrul de interne Carmen Dan și senatorul PSD Șerban Nicolae, care interzice operatorilor privați prelucrarea automatizata…

- Co-fondatorul Facebook Mark Zuckerberg anunta noi masuri si restrictii in perspectiva alegerilor care vor avea loc anul viitor in SUA, Mexic, Brazilia, India, Pakistan si in alte state, pentru a preveni amestecul in procesul electoral si pentru a incuraja mesajul pozitiv, informeaza news.ro.

- Co-fondatorul Facebook Mark Zuckerberg anunta noi masuri si restrictii in perspectiva alegerilor care vor avea loc anul viitor in SUA, Mexic, Brazilia, India, Pakistan si in alte state, pentru a preveni amestecul in procesul electoral si pentru a incuraja mesajul pozitiv.

- Conferința de presa organizata de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova cu tema „Prezentarea rezultatelor studiului sociologic: Internetul și procesul electoral din Republica Moldova". UNIMEDIA transmite live.

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intentioneaza sa extinda in perioada urmatoare utilizarea Dosarului Electronic de Sanatate (DES) si la acei furnizori de servicii medicale care in prezent nu folosesc acest instrument informatic, precum si sa realizeze un proiect de informatizare a certificatelor…