- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a fost puternic criticat de ministrii de Finante ai celorlalte state din G7, dupa ce SUA au anuntat ca incepand de vineri, 1 iunie, vor aplica taxe vamale la importurile de otel si aluminiu provenite din Uniunea Europeana, Mexic si Canada, transmit…

- Statele Unite vor adopta sanctiunile ”cele mai dure sancțiuni din istorie” impotriva regimului iranian, a anuntat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, relateaza Reuters. Seful diplomatiei americane a prezentat – adresandu-se in mod direct liderilor iranieni – o lista de 12 conditii pe care Republica…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie exceptata permanent de la taxele vamale speciale impuse de Administratia SUA la importurile de otel si aluminiu, solicita Comisia Europeana, avertizand ca "incertitudinea" generata de masurile presedintelui Donald Trump afecteaza companiile europene.

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are in plan, in acest moment, sa ia noi masuri comerciale de amploare impotriva Chinei si se concentreaza pe cele anuntate deja, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters, scrie news.ro.Oficialul a spus ca administratia este…

- Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, este de parere ca Uniunea Europeana are sansa de a obtine o exceptare de la taxele vamale suplimentare impuse de presedintele SUA, Donald Trump, la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.