- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand, Nadlac II și Borș au depistat, in ultimele 24 de ore, 18 cetateni din Afganistan și Nepal, care au incercat sa treaca ilegal fr...

- 82 de migranti din Afganistan, Irak, Iran si India au fost depistati de catre politistii de frontiara din Timisoara in ultima saptamana, transmite Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).

- Si-a lasat privilegiile de presedinta de tara acasa si a pornit in Romania ca orice cetatean de rand al tarii. Este vorba despre Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a lasat masca angajatii de la frontiera. In timp ce ultimii adunau pasapoartele de la automobilele care au format coada, marea…

- Doua calauze si opt migranti din tari asiatice au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni, in doua autoturisme conduse de calauzele romane, cu scopul de a ajunge ilegal in Timisoara, apoi in Vestul Europei, potrivit Agerpres. La verificarile efectuate asupra…

- Membrii gruparii ar fi incasat pana la 5000 de euro migrant.In aceasta dimineata, Politia Romana, Politia de Frontiera si D.I.I.C.O.T. efectueaza peste 20 de perchezitii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de migranti,…

- Sase adulti si cinci copii au fost gasiți de catre Politia de Frontiera Drobeta Turnu Severin la malul Dunarii. Cele 11 persoane incercau sa intre ilegal in Romania din Serbia. Migranții proveneau din Siria, Palestina si Kuweit. Cel mai mic copil aflat in grup avea un an. „In data de 12.06.2021, in…

- Un grup mare de migranți se afla pe un pescador, gata sa se scufunde in apele Marii Mediterane. Printre ei și o fetița afgana de numai patru ani, foarte speriata. Unul dintre polițiștii romani, care a intervenit pentru salvarea lor, a incercat s-o linișteasca și a reușit sa ii aduca și un zambet. Polițiștii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul sectorului Porțile de Fier II au depistat 22 de cetațeni din Irak și Afganistan, printre care 12 copii, care au traversat Dunarea cu o barca gonflabila pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii au descoperit…