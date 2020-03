Mexicanii nu se sperie de COVID-19. Festivalul Vive Latino a debutat cu peste 70.000 de spectatori

Stiri pe aceeasi tema

- Forurile din Senegal si Egipt au decis sa suspende campionatele de fotbal, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr.Liga din Senegal a oprit meciurile pentru o luna, in timp ce in Egipt nu se va juca timp de 15 zile, cel putin intr-o prima faza, potrivit News.ro. Citește…

- Festivalul mexican Vive Latino, cu Guns N' Roses, Carlos Vives si Zoe capete de afis, a debutat sambata cu peste 70.000 de spectatori. Desi cateva trupe si-au anulat prezenta, evenimentul are loc conform planului, dupa ce autoritatile mexicane au transmis ca tara se afla in „faza 1” privind criza…

- Pentru a limita expunerea personalului medical la COVID-19 si a diminua vizitele romanilor la medic pentru problemele de sanatate comune, Doclandia.ro, prima solutie online care ofera informatii medicale de la distanta persoanelor care cauta o opinie avizata, a demarat o campanie de mobilizare pentru…

- Formația pregatita de Mihai Silvașan a câștigat meciul tur din sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, 83-82, dupa un coș spectaculos reușit de L.J. Peak. Trupa ardeleana va avea un avantaj extrem de important, deoarece meciul retur se va juca fara spectatori în urma unei decizii date…

- O femeie in varsta de 89 de ani a decedat in Essen, iar un alt deces s-a inregistrat in Heinsberg. Nu se cunoaște deocamdata varsta pacientului. Acestea sunt primele decese provocate de coronavirus inregistrate pe teritoriul Germaniei. In ciuda numarului mare de cazuri cu coronavirus confirmate…

- Gloria Bistrița joaca duminica, la Ikast, in sferturile Cupei EHF, iar echipa gazda nu va avea parte de aportul fanilor. Autoritațile daneze au decis, ca urmare a apariției in Europa a virusului Covid 19, ca evenimentele sportive viitoare, desfașurate pe teritoriul Danemarcei, la care participa cel…

- Autoritatile au anuntat clar ca oamenii sa nu se precipite si sa nu se panicheze din cauza coronavirus pentru ca vor fi anuntate din timp toate masurile care trebuie luate. Singurele provizii pe care trebuie sa le faca sunt cei a caror viata depinde de anumite medicamente, bolnavii cronici, care trebuie…

- Autoritatile sanitare chineze au publicat detalii despre mai mult de 70.000 de cazuri de infectare cu Covid-19, in cel mai amplu studiu realizat de la izbucnirea epidemiei, la finalul anului 2019. Cele mai recente cifre oficiale arata 1.873 de decese si 72.436 de cazuri de imbolnavire.