- Furtuna Olaf s-a intensificat, a devenit uragan de categoria 2, in noaptea de joi spre vineri, si a atins o zona de coasta in apropiere de San Jose del Cabo, in statul Baja California Sur, in nord-vestul Mexicului, unde se afla statiunea balneara populara Los Cabos, a anuntat Centrul national american…

- La o saptamana dupa uraganul Grace, un nou uragan, Nora, insotit de ploi abundente, s-a abatut asupra Mexicului sambata seara si a atins uscatul in statul Jalisco, pe coastele sale de la Oceanul Pacific, informeaza AFP. Ochiul acestui uragan, clasat in categoria 1 pe scara Saffir-Simpson (care include…

- Furtuna tropicala Ida ar putea lovi in acest weekend coasta Golfului Mexic in apropiere de New Orleans cu puterea unui uragan, dupa ce ar urma sa creasca in intensitate in cursul noptii, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) vineri dimineata cand au fost emise atentionari de furtuna tropicala…

- Puternicul uragan Grace, devenit in cursul noptii un uragan de categoria 3 (din 5) pe scara Saffir-Simpson, a atins sambata dimineata zona de uscat in Tecolutla, statul Veracruz, in estul Mexicului, a anuntat Centrul National american pentru Uragane (NHC), relateaza AFP.Uraganul, insotit de vanturi…

- Uraganul Grace, insotit de viteze ale vantului de pana la 130 de kilometri pe ora, a atins joi coastele Mexicului in dreptul intinsei zone de litoral la Marea Caraibilor, unde se afla principalele destinatii turistice din aceasta tara, printre care si Cancun, informeaza AFP. Centrul National…

- Furtuna tropicala Elsa a crescut in intensitate si se indreapta spre Insulele Windward, a anuntat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters. Insotita de viteze ale vantului de pana la 75 de kilometri la ora, furtuna Elsa se afla la aproximativ 1.095 de…