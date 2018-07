Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist mexican a fost asasinat in cursul noptii de vineri spre sambata in statul Quintana Roo (est), au facut cunoscut sambata biroul procurorului si angajatorul sau, ridicand la sase numarul total al jurnalistilor ucisi in 2018 in Mexic, relateaza AFP. Jose Guadalupe Chan, 35 de…

- Politia turca a arestat sambata 19 persoane, inclusiv un candidat al principalului partid prokurd HDP, dupa confruntarile sangeroase din cursul campaniei electorale dintr-un oras prokurd de la frontiera cu Siria, relateaza AFP si DPA. Potrivit Anadolu, printre cei arestati se afla Ismail…

- Epidemia de rujeola continua sa se extinda si sa cuprinda intreaga tara. Cu aproape 14.000 de cazuri inregistrate la nivel national incepand din 2016, Romania continua sa fie cap de afis in clasamentul european si in ceea ce priveste numarul de decese: 55 de persoane, majoritatea copii, au pierdut lupta…

- Un dispozitiv performant, singurul din unitatile spitalicesti din sud-estul Romaniei, a fost cumparat cu bani stransi la un eveniment sportiv. Astfel, 450 copii si parinti au contribuit la dotarea Sectiei de Terapie Intensiva Nou-nascuti de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta cu videolaringoscop…

- Cel putin 12 membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in cel mai recent val de atacuri ale talibanilor in mai multe parti din provincia estica Ghazni, transmite dpa, citand responsabili...

- Ministerul Sanatatii va organiza sambata, la Slanic Moldova, un atelier de lucru legat de campania de imunizare, in special impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei (ROR). Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Bacau, ca aceasta campanie se desfasoara in zona de est a tarii pentru…

- Deficite moderate de apa in solul agricol se vor semnala local, in estul, sud-estul si centrul tarii, dar ritmurile de crestere si dezvoltare ale culturilor agricole vor evolua in general normal in cea mai mare parte a tarii si mai intens in zonele de campie, se arata in prognoza agrometeorologica valabila…