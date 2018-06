Stiri pe aceeasi tema

- Iesirea din Romania pe la Vama Albita, cea mai mare din estul tarii, a fost reabilitata in urma unor investitii de 4 milioane de lei. Lucrarile au vizat repararea a sapte kilometri de drum plini cu gropi la intrare, care in ultimii ani au starnit nemulțumirea calatorilor.Prefectul de Vaslui, Eduard…

- Pare o intamplare rupta din filme, dar este complet adevarata! Jurnalistul rus Arkady Babchenko, despre care presa a relatat marți (29 mai) ca ar fi fost asasinat la Kiev, este de fapt in viața. El a aparut miercuri (30 mai) la o conferința de presa la care participau mai mulți jurnaliști, care așteptau…

- Scene incredibile s-au petrecut in noaptea de sambata spre duminica in vestul țarii, in urma unei acțiuni a polițiștilor de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului ... The post Polițiști de la Rutiera din vestul țarii, amenințați cu moartea de un șofer beat appeared first on Renasterea banateana…

- Copiii și tinerii de pâna la 18 ani din Republica Moldova pot participa, în perioada 7-25 mai, la un concurs de desene și grafica, în care vor reflecta cum vad ei obiectivul de reintegrare a țarii. Concursul are loc în cadrul campaniei cu genericul: „Reintegrarea țarii…

- Ministerul Sanatatii va organiza sambata, la Slanic Moldova, un atelier de lucru legat de campania de imunizare, in special impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei (ROR). Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Bacau, ca aceasta campanie se desfasoara in zona de est a tarii pentru…

- In imaginile postate pe retelele de socializare se poate vedea insa cum cutremurul a produs avarii semnificative unui numar mare de case. Un cutremur de magnitudinea 5.2 pe scara Richter a afectat provincia Adiyaman din sud-estul Turciei. Au fost ranite 39 de persoane iar unele cladiri au fost avariate,…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu…