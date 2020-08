Un fost sef al companiei petroliere mexicane publice Pemex l-a acuzat de coruptie pe Enrique Pena Nieto, ex-presedinte al tarii, intr-un scandal ce ia amploare si ameninta sa cuprinda o parte a clasei politice, transmit miercuri dpa si AFP.



Emilio Lozoya, care a condus compania Pemex intre 2012-2016, dupa ce anterior lucrase pentru campania prezidentiala din 2012 a lui Pena Nieto, a fost extradat din Spania in luna iulie pentru a fi inculpat pentru coruptie in Mexic.



In cadrul anchetei in care are statutul de 'martor colaborator', Lozoya a declarat ca Odebrecht,…