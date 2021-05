Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au manifestat vineri in Mexic pentru a protesta impotriva accidentului care a avut loc luni la metroul capitalei mexicane si care s-a soldat cu 25 de mort. "Un cunoscut a murit (in acest accident). Insa eu sunt aici din solidaritate cu toti cei care au murit (...). Iata ce s-a intamplat…

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, in noaptea de marți spre miercuri, in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in jurul orei 1.55, apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism, in…

- Alte trei persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au varstele cuprinse intre 56 si 80 de aniDeces 1.134: Barbat, 69 de ani, Constanta, comorbiditati diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala , decedat in 23.04, la Spitalul Municipal…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 2.989 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- Cei trei pacienți cu COVID-19 care au murit luni seara in TIR-ul ATI de la Spitalul „Victor Babeș” din București din cauza opririi furnizarii oxigenului sunt trei femei cu varste intre 63 și 84 de ani. Poliția Capitalei a anunțat marți ca in unitatea de terapie intensiva mobila au fost identificate…

- Accidentul s-a petrecut, duminica seara, in localitatea bacauana Filipești, de pe drumul național DN 2. Trei persoane au murit, iar alte doua persoane, au ajuns in stare grava la spital dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal. Mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe au ajuns la fața locului,…

- „Vrem dreptate! Este ultima seara in care Raisa și Mihaela sunt in casele lor. Maine o sa le ducem pe ultimul drum și o sa fie foarte dureros pentru noi”, a spus mama uneia dintre fetițele ucise in cumplitul accident.„Vrem ca doamna judecator sa-și schimbe decizia! Sa nu mai fie atat de rece și fara…

- La fața locului au fost gasite 14 persoane, a declarat șeful departamentului de urgența local, iar o a 15-a persoana a murit la spital, Alți doi raniți au fost duși la alte spitale, potrivit The New York Times.Potrivit autoritaților, in SUV care avea o capacitate normala de 7-8 persoane s-ar fi aflat…