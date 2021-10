Mexicul saluta redeschiderea frontierei sale cu Statele Unite. In același timp, Mexic a dorit sa-si linisteasca puternicul sau vecin si cel mai mare partener economic in ceea ce privește reforma energetica in curs la Ciudad de Mexico care nu ameninta acordul de liber schimb cu SUA, noteaza AFP. Washingtonul a anuntat redeschiderea “la inceputul lui noiembrie” a frontierelor sale terestre cu Canada si Mexic pentru calatorii vaccinati impotriva COVID-19. Statele Unite si-au inchis frontierele din martie 2020 la inceputul pandemiei. Doar trecerea marfurilor, lucratorilor sau studentilor a fost autorizata…