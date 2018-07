Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump l-a felicitat pe Andres Manuel Lopez Obrador, care conform unei numaratori rapide a autoritaților electorale mexicane a caștigat scrutinul prezidențial din Mexic, informeaza The Associated Press, conform mediafax.

- Noul presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a fost felicitat de omologul sau american Donald Trump si de premierul canadian Justin Trudeau, dupa victoria clara obtinuta de candidatul de stanga in scrutinul desfasurat duminica, relateaza AFP. 'Felicitari lui Andres Manuel Lopez Obrador…

- Andre Manuel Luis Obrador a caștigat alegerile din Mexic, potrivit rezultatelor preliminare, la finalul unei campanii sangeroase, in care peste 130 de candidați au fost uciși. Andres Manuel Luis Obrador a caștigat scrutinul cu peste 53% din intențiile de vot, urmand sa fie primul șef de stat din Mexic…

- Presedintele SUA, Donald Trump, considera ca imigrantii ilegali care intra in tara ar trebui trimisi in tarile lor de origine “imediat”, fara ca in acest proces sa fie implicati judecatori. “Nu putem permite tuturor acestor oameni sa invadeze tara noastra. Cand cineva intra, trebuie sa-i ducem inapoi…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca are 'dreptul absolut' de a se gratia, adaugand insa, intr-un mesaj pe Twitter, ca nu a facut nimic gresit, relateaza AFP si Reuters. 'Asa cum au afirmat numerosi specialisti in drept, am dreptul absolut de a ma GRATIA, insa de ce sa fac…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept ''o zi mare pentru Israel'', transmite AFP. ''Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel!'', a scris Trump pe reteaua de socializare.…

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata o 'lovitura perfect executata' si a multumit aliatilor francez si britanic pentru 'misiunea indeplinita' in Siria, transmit Reuters, dpa si...

- Presedintele american Donald Trump a recurs joi din nou, pentru a doua zi consecutiv, la mediul sau de comunicare favorit, Twitter, unde a scris ca un posibil atac militar impotriva Siriei ''ar putea avea loc foarte...