- Un incendiu izbucnit la sfarsitul saptamanii trecute a devastat circa 310 hectare de padure in zona turistica montana Tepozteco, in statul mexican Morelos (centru), au anuntat miercuri autoritatile guvernamentale, relateaza AFP potrivit Agerpres. Comisia Nationala de Silvicultura a statului a declarat…

- La nivelul judetului Dolj au fost identificate 4.278 hectare de teren ce se preteaza a fi impadurite, dintre care 1.803 hectare se afla in domeniul public si 2.475 ha in proprietatea mai multor persoane fizice, informeaza Prefectura Dolj, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, prefectul…

- In fiecare an, la 21 martie, este celebrata Ziua Internaționala a Padurilor. In cest context, Biroul Național de statistica a prezentat cateva statistici despre padurile din țara noastra. In anul 2019 suprafața terenurilor acoperite cu paduri a constituit 380,7 mii ha.

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit, duminica, in jurul orei 15.00, pe raza localitații Garbova de Sus. Potrivit reprezentanților ISU Alba, incendiul se manifesta pe aproximativ 10 hectare și exista pericolul de a se extinde spre padure. La fața locului intervin pompierii din Aiud alaturi de…

- Ocolul Silvic Bistrița se regasește in primii 10 cei mai mari proprietari de padure din județ. Deși are 5.000 de hectare de padure in administrare, Ocolul Silvic Bistrița produce puțin peste cat cheltuie. Din cei 3,8 milioane de lei realizați anul trecut, 3,4 au mers pe funcționare și salarii. Printre…

- Pentru mulți dintre noi, o plimbare prin padure, la sfarșitul saptamanii, poate fi ceva banal. Alții aleg sa practice sportul, tot in padure. Vorbim despre rolul social și despre cel recreativ al padurilor aflate in preajma orașelor. In jurul Iașului, de exemplu, avem paduri seculare care adapostesc…

- Ingka Investments, parte a grupului suedez Ikea, a achiziționat aproximativ 4.386 de hectare de teren forestier, in sud-estul Georgiei, in apropierea bazinului raului Altamaha, pentru a proteja pamantul și varietatea de ecosisteme de la exploatare, potrivit CNN . Ikea a investit și in padurile din Romania…

- Nu avem o strategie forestiera dupa care sa ne ghidam, iar de 30 de ani Romania isi vinde padurile sub forma unui volum estimat grosier, inainte ca arborii sa fie doborati si nu ne preocupa sa verificam cantitatile care pleaca din padure, a declarat, luni, la o dezbatere de specialitate, Serban Niculescu,…