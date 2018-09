Mexic: Patru morţi, nouă răniţi într-un atac armat în centrul capitalei Indivizi deghizati in ‘mariachi’ (cantareti de muzica traditionala mexicana) au deschis focul vineri seara asupra unei piete din centrul capitalei Ciudad de Mexico, frecventata de amatori de muzica si turisti, facand patru morti si noua raniti, printre care un cetatean strain, potrivit autoritatilor, relateaza AFP. ‘Patru persoane si-au pierdut viata, printre care o femeie. Sunt noua raniti, printre care o femeie (mexicana) si un barbat de origine straina’, potrivit unui comunicat al procuraturii capitalei. Precedentul bilant anuntase trei morti si sapte raniti. Atacul a fost comis in Plaza Garibaldi… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

