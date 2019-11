Mexic - Oraşul Queretaro a doborât recordul Guiness pentru cel mai lung taco din lume Cu acest taco urias au fost servite peste 1.000 de persoane, iar la elaborarea sa au participat 25 de bucatari sefi profesionisti, precum si 150 de ucenici de bucatar, care au pregatit ingredientele cu 12 ore inainte de prezentarea in public a acestei specialitati culinare mexicane. In fata privirilor celor 1.000 de persoane care au participat la degustare, autoritatile au confirmat ca obiectivul a fost indeplinit, iar recordul detinut de un alt oras mexican, Guadalajara, cu un taco de 75 de metri lungime, a fost doborat. Queretaro a mai incercat sa doboare acest record in anul 2011, insa nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

