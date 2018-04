Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 7.667 asasinate au fost comise in Mexic doar in primele trei luni ale anului, o crestere de aproape 20% fata de aceeasi perioada din 2017, anul considerat cel mai violent din ultimele doua decenii, conform cifrelor oficiale publicate duminica. In primele trei luni din 2017 s-au…

- In primele trei luni din 2017 s-au inregistrat 6.406 asasinate, conform sursei mentionate. Aceasta violenta se produce pe fondul proliferarii gruparilor legate de traficul de droguri, dar se explica de asemenea prin furturi de combustibil, rapiri, extorcari si alte infractiuni. In ianuarie…

- Autoritatile din statele americane Texas si Arizona si-au anuntat vineri intentia de a trimite trupe ale Garzii Nationale la frontiera cu Mexic, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca in zona vor fi desfasurati mii de soldati pentru a combate imigratia clandestina si traficul de droguri,…

- La doar cinci zile de la lansare, Serviciul Unic de Urgența 112 a inregistrat aproape 18 mii de apeluri din toata tara. Cele mai multe chemari au fost false, in jur de 13 mii. Potrivit reprezentantilor serviciului, ambulanta a fost cea mai solicitata si a raportat 1946 de apeluri.

- Primele sapte meciuri din etapa a 19 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au incheiat cu rezultatele:CS Medgidia CS Mihail Kogalniceanu 3 2 la seniori, 5 1 la junioriPortul Constanta Gloria Albesti 4 0 0 4Viitorul Fantanele Farul Tuzla 4 1 9 1CS Eforie Unirea Topraisar 3 0 4 2Sparta Techirghiol…

- Suedezul Per Johansson a condus joi seara primul antrenament al noii sale echipe, CSM București. Nordicul va sta prima data pe banca "tigraoicelor" sambata, la partida cu CSM Roman, din Final Four-ul Cupei Romaniei, la Ploiești. Acum un sezon, Per Johansson se desarțea de CSM București dupa un meci…

- Elena Udrea trece prin momente extrem de grele, dupa ce a pierdut unul dintre copiii pe care ii purta in pantece. Fosta blonda de la Cotroceni isi dorea de foarte mult timp sa devina mama, iar acum o parte din visul ei s-a spulberat. Vestea ca a pierdut unul dintre copii a intristat-o…

- Primele economii mondiale, SUA si China, ale caror dispute comerciale provoaca ingrijorari cu privire la un posibil razboi comercial, au profitat luni de reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20 pentru a-si impune propria pozitie in comunicatul final al reuniunii.…