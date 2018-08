Mexic, jurnalist asasinat la Cancun

Stiri pe aceeasi tema

- Un reporter al postului de informatii Canal 10 din Cancun, pe coasta caraibiana a Mexicului, a fost asasinat miercuri, a anuntat televiziunea, potrivit AFP si Agerpres. Moartea acestui jurnalist, Javier Enrique Rodriguez Valladares, ridica la opt numarul ziaristilor asasinati in Mexic de la…

- Un reporter al postului de informatii Canal 10 din Cancun, pe coasta caraibiana a Mexicului, a fost asasinat miercuri, a anuntat televiziunea, potrivit AFP. Moartea acestui jurnalist, Javier Enrique Rodriguez Valladares, ridica la opt numarul ziaristilor asasinati in Mexic de la inceputul…

- Un jurnalist a fost asasinat, marti, aproape de Cancun, in statul turistic Quintana Roo (la est de Mexic), devenind al saptelea reporter ucis in tara de la inceputul anului, relateaza AFP.Ruben Pat, directorul saptamanalului Playa News, a fost impuscat cand se afla in fata unui bar, dimineata…

- Pe pagina sa de Facebook, fratele mai mare al lui Pepe, Gianni Pascu, a posta o poza cu unchiul lor si un scurt mesaj de adio: "Drum bun printre stele, unchiule". Pepe, in tandreturi cu o asistenta TV la un hotel. "Ramane intre noi ce-am facut...." FOTO De asemenea, Miguel Sorin Pascu,…

- Un jurnalist mexican a fost asasinat in cursul noptii de vineri spre sambata in statul Quintana Roo (est), au facut cunoscut sambata biroul procurorului si angajatorul sau, ridicand la sase numarul total al jurnalistilor ucisi in 2018 in Mexic, relateaza AFP. Jose Guadalupe Chan, 35 de…

- Din primele informații, Sorinel Constantin Marcu ar fi fost ucis in urma unei rafuieli cu o banda rivala, fiind impușcat in cap, in timp ce conducea un autovehicul Dodge Nitro. Dupa decesul lui Sorinel Marcu, tatal acestuia a explicat pentru presa locala ca, cel mai probabil, a fost ucis la…

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii, relateaza Adevarul.

- Un adolescent care a fost deportat in Mexic de autoritațile americane inainte sa termine liceul, a fost omorat trei saptamani mai tarziu. Manuel Antonio Cano-Pacheco, in varsta de 19 ani, a fost deportat de Forțele de Imigrații ale SUA in Mexic, țara sa natala. El a fost adus in SUA de catre parinții…