Mexic: În țara cartelurilor, parlamentul dorește să legalizeze marijuana / Limitare la 28 de grame de persoană În Mexic, marșul lung al susținatorilor legalizarii marijuanei a intrat miercuri în parlament cu o propunere legislativa care ar putea face din țara cartelurilor una dintre cele mai mari piețe de desfacere din lume, potrivit AFP.



Acest text, care își propune, printre altele, sa reglementeze utilizarea științifica și industriala a canabisului, constituie un pas important pentru Mexic, unde violența legata de traficul de droguri ucide mii de oameni în fiecare an.



Acesta trebuie dezbatut și apoi supus miercuri seara la un vot în camera inferioara a Congresului…

Sursa articol: hotnews.ro

