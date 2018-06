Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Mexicului s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal editia 2018, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 2-1 (1-0) reprezentativa Coreei de Sud, sambata, pe stadionul Rostov Arena din Rostov pe Don, in Grupa F a competitiei care are loc in Rusia AGERPRES…

- Echipa Spaniei a invins la limita selectionata Iranului, cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Kazan Arena, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.Diego Costa (54) a marcat singurul gol al partidei, dupa care iranienii pastreaza totusi sanse de a avansa in competitie, avand in vedere victoria…

- Suedia a castigat dupa un "penalty clar", a estimat selectionerul Janne Andersson dupa victoria obtinuta luni de echipa sa, 1-0 impotriva Coreei de Sud in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. Suedia a primit penalty in minutul 65, dupa ce arbitrul a consultat reluarile video (VAR), pentru…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- Presedintele american Donald Trump sustine intr-o postare pe Twitter ca acordul cu Coreea de Nord este laudat de toata Asia si ca oamenii sunt „foarte fericiti”, in timp ce in SUA, unii ar prefera mai degraba sa esueze decat sa recunoasca o victorie a lui Trump.„Acordul privind dezarmarea…

- "Vizita oficiala a ministrului de Externe rus Serghei Lavrov in Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) va avea lor la 31 mai", a anuntat ministerul intr-un comunicat.Moscova a anuntat saptamana trecuta ca o astfel de vizita este prevazuta, insa fara a preciza data.Serghei…