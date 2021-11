Stiri pe aceeasi tema

- Directorul unui website de stiri din Acapulco, in sudul Mexicului, a murit duminica la spital, la doua zile dupa ce a fost gasit grav ranit de gloante, au anuntat duminica autoritatile, citate luni de France Presse. "Trebuie sa transmit condoleante familiei jurnalistului Alfredo Cardoso Echeverria,…

- Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), Vasile Apostol, a anunțat, intr-o conferința de presa ținuta alaturi de primarul Nicușor Dan, ca a cumparat 4.000 de „bile”, care acționeaza ca niște „instinctoare” independente. Directorul ASSMB s-a referit…

- Directorul companiei Termoenergetica, Caludiu Crețu, șocheaza prin declarații de o aroganța extrema, in timp ce peste 100.000 de bucureșteni stau in frig și fara apa calda. Soluția oferita de Crețu pentru cei care nu au apa calda la robinet este boilerul electric, care e “cateva sute de lei”, dupa…

- Viktor Briuhanov, directorul centralei nucleare de la Cernobil in momentul in care a avut loc dezastrul din 1986, a murit miercuri, la varsta de 84 de ani, a anuntat agentia de presa rusa TASS. Viktor Briuhanov a fost responsabil inclusiv de constructia centralei, in anii 1970. La momentul dezastrului…

- Guvernul Florin Cițu a inființat, prin Ordonanța de urgența, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), un serviciu secret care va fi in coordonarea premierului și care va fi finanțata din bugetul SGG. Directorul DNSC și cei cinci adjuncți ai sai au avut nevoie de aviz de la CSAT, fiind…

- Euronews Romania a anunțat conducerea postului TV. Cine vor fi șefii noului canal de știri. Printre noii angajați ai postului se numara si jurnalistul Cristian Coman, care va fi seful News Desk-ului. Cine sunt șefii Euronews Romania – Ilie Nicola, Stefan Vasile si Robert Stefanof sunt cei trei producatori…

- Cel putin o persoana a murit si au fost inregistrate pagube materiale in urma unui puternic seism care a avut loc marti noapte in sud-estul Mexicului, in apropiere de Acapulco, au anuntat autoritatile, citeaza Reuters.

- Alianta Nord-Atlantica a estimat ca este „mai urgent ca oricand” sa se gaseasca o solutie politica conflictului din Afganistan, in timp ce talibanii se afla la portile capitalei Kabul, relateaza France Presse, citata de Agerpres. „Sustinem eforturile afganilor pentru a gasi o solutie politica conflictului,…